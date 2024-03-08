Диспансеризация в России в 2024: четкие ответы на главные вопросы от эксперта Ирэн ОрлонскаяБлагодаря инициативе президента, программа «Здравоохранение» предоставляет бесплатную диспансеризацию для всех застрахованных лиц по полису ОМС.
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