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Царьград

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"Филадельфия Флайерз" Назвала Символическую Сборную XX века – Жиру и Проворов в Списке

"Филадельфия Флайерз" Назвала Символическую Сборную XX века – Жиру и Проворов в Списке

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила символическую сборную "Филадельфии Флайерз" за первые 25 лет XXI века.

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