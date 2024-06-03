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Петербургский дневник

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В Мурино задержали семь участников уличной потасовки

В Мурино задержали семь участников уличной потасовки

В конфликте пострадала девушка В Мурино полицейские задержали участников уличной потасовки – на них составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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