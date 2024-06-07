В МИД РФ назвали саммит по Украине в Швейцарии мошенническим мероприятием

Россия надеется, что в мире осознают мошеннический характер саммита в Швейцарии по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).