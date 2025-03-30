Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей

ВС постановил, что это часть обязанностей по содержанию несовершеннолетних Верховный суд России постановил, что родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии