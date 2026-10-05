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Аргументы и Факты

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Польша и Литва обновляют планы эвакуации населения через госграницу

Польша и Литва обновляют планы эвакуации населения через госграницу

Власти Литвы и Польши разрабатывают механизмы эвакуации населения через госграницу и приступили к актуализации соответствующих планов.

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