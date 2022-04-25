Европейская комиссия одобрила платежи за газ в рублях

Сохранить как минимум 3 млрд евро доходов российского бюджета, которых РФ могла бы лишиться, если бы Европа отказалась платить за поставки газа в рублях, поможет признание Еврокомиссией факта, что новая схема «не нарушает законов Евросоюза».