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МОСИНФОРМ

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Победительница спецпроекта «Дело времени» из Москвы выиграла поездку в Санкт-Петербург

Победительница спецпроекта «Дело времени» из Москвы выиграла поездку в Санкт-Петербург

В программе «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился специальный проект «Дело времени».

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