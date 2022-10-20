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Чарльз Оливейра: «Сначала мы подеремся с Волкановски в легком весе, а затем в полулегком»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра хочет драться с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски дважды.

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