Трамп призвал не тратить на Украину ни доллара, пока Европа не догонит США по объему выплат киевскому режиму

Европа до сих пор уступает США в объеме выплат Украине – на целых 175 миллиардов долларов. Внимание на это обратил кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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