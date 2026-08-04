Путин подписал закон о легализации криптовалют в России

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон о легализации криптовалют в России. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Полина ФиолетНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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