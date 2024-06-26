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Кто запретил трогать американские беспилотники над Чёрным морем? После срочного звонка из Пентагона пора "развязать руки" нашим ПВО

Кто запретил трогать американские беспилотники над Чёрным морем? После срочного звонка из Пентагона пора "развязать руки" нашим ПВО

Намедни состоялся срочный звонок главы Пентагона и министра обороны России. Аккурат перед этим стала распространяться информация о том, что наши летчики, наконец, избавились от американского дрона-разведчика над Чёрным морем.

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