Чтобы перестать бояться плохих примет, нужно провести работу над собственным мышлением. Об этом 5-tv.
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Понабирут олухов- психов ... Перетусуют и вот вам псих-олухи ... Которые и бояться разных кошек, причем только они ... Остальным начхать.