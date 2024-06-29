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На месте "Крокус Сити Холла" не будут восстанавливать концертный зал

На месте "Крокус Сити Холла" не будут восстанавливать концертный зал

На месте сгоревшего после теракта комплекса может появиться сквер памяти.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что на месте сгоревшего в результате террористического акта "Крокус Сити Холла" не планируется восстановление концертного зала.

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