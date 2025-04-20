Мирошник: Киев не способен даже на 30 часов прекратить огонь

Нарушив пасхальное перемирие, Киев демонстрирует, что не способен даже на 30 часов прекратить огонь, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
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