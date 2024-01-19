Бастрыкин поручил провести проверку ЖК «Любимов» в Березниках

Здание, построенное два года назад, находится в ненадлежащем состоянии.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил комиссии проверить жалобы жителей многоквартирного дома на улице Дощеникова в Березниках.
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