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Бастрыкин поручил провести проверку ЖК «Любимов» в Березниках

Бастрыкин поручил провести проверку ЖК «Любимов» в Березниках

Здание, построенное два года назад, находится в ненадлежащем состоянии.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил комиссии проверить жалобы жителей многоквартирного дома на улице Дощеникова в Березниках.

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