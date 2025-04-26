Посадили огород, посмотрите, что растет

Огород на окне - хороший способ для развития любознательности и наблюдательности у детей. Он помогает расширить представления воспитанников о растениях, условиях, необходимых для их роста и развития, развивать умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатам своего труда.
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