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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кулусевски создал 6 голевых моментов в матче с «МЮ» до удаления Бруну. Рекорд для гостей на «Олд Траффорд» в полных составах у Малуда – 7

При этом до удаления капитана манкунианцев Бруну Фернандеша на 42-й минуте хавбек «Тоттенхэма» предоставил партнерам 6 шансов забить.

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