Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, заявила Nikkei глава организации Нгози Оконджо-Ивеал.
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