smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Похоже правители им еще и доплачивают за незаконное пересечение?МВД предложило за...
  • Михаил Еграшин
    Ещё и убежища частные... "Вы на кладбище бегите, занимать свободные места"Ответственных при...
  • Валентин Воробьев
    Не существовало и Исрайля.Путин: Не было ни...

Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, заявила Nikkei глава организации Нгози Оконджо-Ивеал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх