🐱 Спасённая в Крыму кошка Муся чувствует себя хорошо Её состояние стабильное, она уже поела и попила.
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🐱 Спасённая в Крыму кошка Муся чувствует себя хорошо Её состояние стабильное, она уже поела и попила.