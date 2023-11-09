Ватикан разрешил транссексуалам становиться крестными родителями

Транссексуалам разрешили принимать крещение в Римско-католической церкви. Это следует из документа ватиканской Дикастерии доктрины веры (бывшей Святой инквизиции), который опубликовал информационный портал Vatican News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии