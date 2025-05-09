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Китай

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Китай и Россия возьмут на себя особую ответственность в качестве крупных стран -- Си Цзиньпин

Москва, 8 мая /Синьхуа/ -- В настоящее время перед лицом регрессивных тенденций унилатерализма, проявлений политики силы и буллинга в мире Китай вместе с Россией возьмут на себя особую ответственность крупных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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