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Второй производитель вина в мире — Франция — сократит выпуск до минимума за 30 лет

Второй производитель вина в мире — Франция — сократит выпуск до минимума за 30 лет

В 2026 году Франция, занимающая второе место в мире по производству вина, может получить около 33,9 миллиона гектолитров вина — примерно 4,5 миллиарда бутылок.

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