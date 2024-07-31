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Доцент Дзгоева назвала условия прекращения выплаты пенсии

Доцент Дзгоева назвала условия прекращения выплаты пенсии

Согласно доценту департамента публичного права Факультета права НИУ ВШЭ Фатиме Дзгоевой, Социальный фонд прекращает выплату пенсий в случае, если пенсионер умер, признан безвестно отсутствующим или утратил право на получение пенсии.

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