Почему США хотят спровоцировать ЕС на конфискацию активов России?

В странах Евросоюза понимают, чем им грозит полная конфискация российских активов, поэтому отказываются обсуждать этот вопрос, считает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев.
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