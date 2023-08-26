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Дешам заявил, что вызвал бы Мбаппе в сборную в сентябре, даже если бы он не играл за «ПСЖ»

Дешам заявил, что вызвал бы Мбаппе в сборную в сентябре, даже если бы он не играл за «ПСЖ»

– Как вы реагировали, когда увидели, в какой сложной ситуации этим летом оказался Килиан Мбаппе, капитан сборной Франции? – Ситуация была сложной, теперь она нормализовалась.

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