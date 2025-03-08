Такой же мощный, как GeForce RTX 5090, но с 96 ГБ памяти. Nvidia отправила ускоритель RTX PRO 6000 X Blackwell на тесты

Nvidia пока еще не представила ускоритель RTX PRO 6000 X Blackwell, но подробности об этой модели уже появились в Сети: технические данные обнаружились в логах сопроводительных документов на пересылку товаров в базе NBD.
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