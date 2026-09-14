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Царьград

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Наименьшие издержки и безопасность: как подать документы на визу

Наименьшие издержки и безопасность: как подать документы на визу

Расскажем, как подать документы на визу: между консульством и визовым центром. Изложим преимущества и недостатки обоих способов, включая затраты и бюрократию, а также возможность воспользоваться услугами визовых агентств и туристических компаний.

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