Виктор Анисимов Русским просто надоело быть наивными варварами и добрыми дурачками, которых можно легко обмануть, и потом посмеяться над ними.
А вас предупреждали
Комментарии
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v
viach
Что за хвастливый треп? Автор оголодал на нет? На корочку хлеба зарабатывает? Вот развелось трепачей!
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1 д.
александр селезнев
Написано правильно！ Треп стоит у западников и пиндосячников. Надеюсь понял？！ А нет, учи историю！
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1 д.
Вадим Кузнецов
Но все же шапкозакидательство - плохо и вредно для здоровья
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21 час.
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