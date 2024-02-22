Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    А если Вам не нравится нарисованная мною картина в РОССИИ то в остальном мире будет НАМНОГО ХУЖЕ, чем в России. Поэто...ЗАКАНЧИВАЙТЕ С УК...
  • Юрий Горемыкин
    Отправка на родину вообще всех, ну или большинства мигрантов - верное и назревшее решение! Уверен что творимые повсем...Мигранты метят те...
  • Александр Сысоев
    НЕТ новым Черкизонам!Гетто на МКАД: ка...

А вас предупреждали

А вас предупреждали

Виктор Анисимов  Русским просто надоело быть наивными варварами и добрыми дурачками, которых можно легко обмануть, и потом посмеяться над ними.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
viach
Что за хвастливый треп? Автор оголодал на нет? На корочку хлеба зарабатывает? Вот развелось трепачей!
Ответить
1 д.
александр селезнев
Написано правильно！ Треп стоит у западников и пиндосячников. Надеюсь понял？！  А нет, учи историю！
Ответить
1 д.
Вадим Кузнецов
Но все же шапкозакидательство - плохо и вредно для здоровья
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх