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Испытания газотурбинного двигателя для ТЭК проводятся на форуме TNF

Испытания газотурбинного двигателя для ТЭК проводятся на форуме TNF

Что известно об оборудовании? .

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