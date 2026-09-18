ЮУрГУ создал программу для точной посадки самолетов в Арктике

Учёные ЮУрГУ разработали первую в России программу, увеличивающую в четыре раза точность посадки для самолетов и ракет в Арктике и на удалённых аэродромах.
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