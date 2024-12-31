Андрей Климов: случай, ставший судьбой.

Ни о том, что существует профессия, название которой созвучно с огнедышащей горой, ни о том, что работа эта в чести на одном из крупнейших предприятий страны, ни даже об этом самом предприятии он до поры не знал ровным счетом ничего.
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