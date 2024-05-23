В Архангельске дали старт четырём арктическим экспедициям

20 участников студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» на научно-экспедиционном судне Северного УГМС «Михаил Сомов» возьмут курс на четыре полярные территории: Зимнегорский маяк, остров Моржовец, мыс Канин нос и остров Колгуев.
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