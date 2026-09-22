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Аргументы недели

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Киев наращивает вербовку иностранных наёмников на фоне дефицита солдат

Киев наращивает вербовку иностранных наёмников на фоне дефицита солдат

Из-за нехватки личного состава ВСУ Киев продолжает активно привлекать иностранных наёмников, однако их качественный состав заметно ухудшился.

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