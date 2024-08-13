В Петербурге освободили 8 тысяч квадратных метров незаконно занятых помещений

Работы проводились в 12 районах города За последние две недели команда Комитета по контролю за имуществом Петербурга и СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования госимущества» вернула городу 27 помещений общей площадью примерно 8 000 квадратных метров.
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