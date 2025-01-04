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«Требует минимум расходов»: отзыв сибиряка о 10-летнем Toyota Prius Alpha с пробегом 200 тысяч км

«Требует минимум расходов»: отзыв сибиряка о 10-летнем Toyota Prius Alpha с пробегом 200 тысяч км

В условиях холодного климата в российской глубинке говорить об эксплуатации электромобилей не хочется, и потому для большинства автолюбителей оптимальным выбором остаются классически гибридные варианты – ведь здесь рисков «перестать ехать» гораздо меньше, особенно когда речь идет о поездках зимой на дальние расстояния, где установки ЭЗС пока ждать не стоит.

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