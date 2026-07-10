Лошадь без документов пыталась пройти таможню в Донецке😁 По словам очевидцев, конь уверенно доковылял к посту и направился в сторону ЛНР.
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Лошадь без документов пыталась пройти таможню в Донецке😁 По словам очевидцев, конь уверенно доковылял к посту и направился в сторону ЛНР.
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