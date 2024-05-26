В историческом центре Самары утверждены зоны охраны десяти памятников архитектуры

Публикуем список.Государственное управление охраны объектов культурного наследия в Самарской области приняло важное решение, утвердив зоны охраны для десяти памятников архитектуры, расположенных в историческом центре города.
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