В КНР заявили, что приложат усилия для переговоров между РФ и Украиной

РИА Новости/ Евгений Биятов Китай готов продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.