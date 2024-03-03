В КНР заявили, что приложат усилия для переговоров между РФ и Украиной

РИА Новости/ Евгений Биятов Китай готов продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии