Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по … .
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