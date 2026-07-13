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Digital Alliance и MediaHills рассказали о запуске «Единого цифрового канала»

Digital Alliance и MediaHills рассказали о запуске «Единого цифрового канала»

В ходе вебинара заместитель руководителя службы рекламных продуктов Digital Alliance Сергей Захаров рассказал о принципах работы «Единого цифрового канала», подходах к измерению аудитории и особенностях регионального телесмотрения, а также ответил на вопросы участников о планировании, размещении и отчетности рекламных кампаний.

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