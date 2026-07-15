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Пятый канал

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Ошибка в загранпаспорте обошлась МВД России более чем в 300 тысяч рублей

Ошибка в загранпаспорте обошлась МВД России более чем в 300 тысяч рублей

Одна потерянная буква в загранпаспорте обошлась МВД более чем в 300 тысяч рублей. Такую сумму по решению суда министерство выплатило жительнице Ростова-на-Дону, которая из-за ошибки в документе не смогла улететь в отпуск.

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