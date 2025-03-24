Devolver Digital представила Look Outside – хоррор-рпг с пиксельной графикой для PC Издате...

Devolver Digital представила Look Outside – хоррор-рпг с пиксельной графикой для PCИздательство Devolver Digital и разработчик Фрэнсис Куломб представили Look Outside, новую пиксель-арт ролевую игру в жанре survival horror, доступную для PC (Steam).
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