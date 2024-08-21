Строительство 11 новых атомных электростанций в России к 2042 году

В ближайшие годы Россия планирует значительно увеличить свою атомную энергетику. Согласно проекту "Генеральной схемы объектов электроэнергетики до 2042 года", год назад в стране было принято решение о строительстве еще 11 новых атомных электростанций.
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