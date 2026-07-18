TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 038 подписчиков

От работы в шахте и отказов из-за внешности до брака с дочерью миллиардера: как сложилась судьба Александра Устюгова

От работы в шахте и отказов из-за внешности до брака с дочерью миллиардера: как сложилась судьба Александра Устюгова

Путь Александра Устюгова к признанию оказался полон неожиданных поворотов: прежде чем стать звездой экранов, он работал на угольном разрезе, получал отказы в театральных вузах из-за «неподходящей» внешности, а позже пережил громкие браки, включая скоротечный союз с дочерью миллиардера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии