Мороз по сердцу: как минусовая температура повышает риск инфаркта миокарда

Одни люди обожают мороз и холод и без ума от зимы, другие — без ума от летней жары. У природы, как известно, нет плохой погоды, но и у врачей нет сомнений: обстановка за окном может сильно влиять на самочувствие.
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