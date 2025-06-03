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Дорога у аэропорта Крыма

Дорога у аэропорта Крыма

По витиеватому маршруту с 2016 года разъезжаются едущие из Симферополя в Евпаторию и в Армянск. Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк пообещал: «К концу августа на данном участке дороги в тестовом режиме будет запущено движение» и велел подчиненным проработать вопрос изменения схемы движения и заранее информировать об этом население.

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