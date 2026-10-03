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Культурология.рф

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Fashion: Её жизнь легла в основу сюжета «Дьявол носит Prada», почему всегда носит тёмные очки и Что скрывает диктатор моды и королева Vogue Анна Винтур

Fashion: Её жизнь легла в основу сюжета «Дьявол носит Prada», почему всегда носит тёмные очки и Что скрывает диктатор моды и королева Vogue Анна Винтур

Анна Винтур — это женщина, которую можно узнать по одному лишь силуэту, легенда и икона модной индустрии.

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