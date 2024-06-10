Карпин подумывает об уходе из сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что в ближайшем будущем покинет команду.
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