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Кирилл Кяро был женат на Анастасии Медведевой всего полгода — а трое её детей от другого мужчины носят его фамилию

Кирилл Кяро был женат на Анастасии Медведевой всего полгода — а трое её детей от другого мужчины носят его фамилию

Кирилл Кяро — тот самый актёр из «Нюхача» — в 2023 году сказал в интервью, что сниматься у Никиты Михалкова не станет.

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